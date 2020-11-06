Украина

Футболист сыграл юбилейную игру.

Луганская Заря с разгромным счетом уступила греческому АЕКу в рамках третьего раунда группового этапа Лиги Европы (1:4).

Эта игра стала юбилейной, сотой для капитана луганского клуба Никиты Шевченко.

Дебютировал он в 2013 году в матче Кубка Украины против краматорского Авангарда (1:3). В УПЛ он впервые вышел на поле против мариупольского Ильичевца (прим. ныне — Мариуполь) (3:0). На счету Шевченко 77 игр в УПЛ, семь матчей в Кубке Украины и 16 в Лиге Европы.

Стоит отметить, что Шевченко является воспитанником донецкого Шахтера. Также он защищал цвета Ильичевца и львовских Карпат. Неоднократно получал вызов в сборную Украины.

Ранее Никита Шевченко прокомментировал поражение от АЕКа в Лиге Европы.