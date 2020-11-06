Лига Европы

Кипер ответил на вопросы после игры.

Вратарь луганской Зари Никита Шевченко дал свой комментарий после поражения в третьем раунде группового этапа Лиги Европы против АЕКа (1:4).

"Почему все так вышло? Хотел бы, но не могу сам себе дать ответ, что происходит. Не только сегодняшний результат бьет по самолюбию. Мы уже в какой-то яме. Я хочу ответить на этот вопрос, но я даже себе не могу ответить. Мы пропустили 4 – все, значит, заслужили. Не хочу по горячим следам наговорить лишнего. Надо посмотреть, а потом давать комментарии, чтобы никого не обидеть. Не знаю. Есть специалисты, пусть разбираются".

"Мы не можем забить, мы еле создаем моменты, нас бьют, мы стоим. Не знаю, что происходит. Мы не можем забить, мы мучаемся пока что, к сожалению. В клубе нормальная атмосфера. Мы собираемся, разговариваем. Не знаю. Будем что-то думать. Черные полосы когда-то заканчиваются, но она очень сильно затянулась. Нужно выходить, играть за честь клуба, за свое имя, за эмблему на груди, за коэффициенты УЕФА для Украины. Есть за что биться, но пока что не получается", — сказал Шевченко в интервью ТК Футбол 1/2/3.

Видео голов и обзор матча Заря — АЕК можно смотреть на Football.ua.