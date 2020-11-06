Украина

Редакция Football.ua обсудила предстоящий центральный матч девятого тура чемпионата Украины между Динамо и Шахтером.

В воскресенье, 8 ноября, состоится, возможно, главный матч первого круга УПЛ — Динамо примет Шахтер.

За редким исключением, любая встреча этих команд в любом турнире становится украшением этого турнира, однако на сей раз есть определенные моменты, которые могут повлиять на качество "класичного".

И Шахтер, и Динамо провели тяжелейшие матчи в Лиге чемпионов, завершившиеся поражениями, которые, при этом, кардинально отличались друг от друга.

Кроме того, если Шахтер только-только оправился от эпидемии коронавируса в клубе, то Динамо как раз подобная же эпидемия накрыла.

Все эти нюансы и какое влияние они смогут оказать на сам матч обсудила редакция Football.ua.

В предыдущем подкасте Football.ua мы поговорили о том, как могут повлиять кадровые проблемы в Динамо на матч против Барселоны.