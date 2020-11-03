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Редакция Football.ua обсудила проблемы Динамо, возникшие из-за вспышки коронавируса и поговорила о шансах команды в матчах против Барселоны и Шахтера.

Уже завтра, 4 ноября, состоится поединок Лиги чемпионов Барселона — Динамо. Киевляне в этой игре будут действовать далеко не основным составом — команду подкосил коронавирус.

Так, среди игроков вице-чемпиона Украины положительные тесты получили Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Денис Бойко, Георгий Цитаишвили, Денис Гармаш, Миккель Дуэлунд, Александр Караваев, Тудор Бэлуцэ и Николай Шапаренко.

И если на Камп Ноу Динамо было бы крайне трудно взять очки при любом раскладе и ей можно жертвовать, то игра против Шахтера на выходных — крайне важная с турнирной точки зрения и в контексте борьбы за чемпионство в УПЛ.

Что же будет делать Луческу? На этот и многие другие вопросы редакция Football.ua ответила в новом подкасте.

Накануне у нас выходил еще один подкаст — в нем мы поговорили о больших проблемах, которые настигли лучшие команды Испании.