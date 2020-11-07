Украина

Наставник Колоса высказался о победе над Днепром-1 в рамках чемпионата Украины.

В матче-открытии девятого тура украинской Премьер-лиги Днепр-1 потерпел домашнее поражение от Колоса (0:2). Главный тренер ковалевского клуба Руслан Костышин поделился эмоциями от результата этого поединка.

"Все знают, что для нас это принципиальный матч, так же, как и для СК Днепр-1. У нас очень много днепрян, которые очень много времени провели в ФК Днепр — не будем путать клубы, хотя очень много знакомых есть и в СК Днепр-1. Как бы кто не хотел это вернуть, но мы играли за другую команду. И для тех, кто у нас работает, принципиально выглядеть здесь качественно и выигрывать матчи. Действительно складывается так, что это становится каким-то дерби, принципиальными поединками для обеих команд".

"Нам очень трудно было в первом тайме. Мне казалось, что мы как-то медленно реагируем на игру соперника и слишком прижались к своим воротам. Во втором тайме было уже по-другому. Мы поговорили в перерыве с ребятами и сделали определенные перестроения. Не в плане позиций, а в том, как встречать, ведь сильно просаживались в первом тайме. Во втором тайме сыграли по счету, и сзади проблем у нас не было – не помню, чтобы Днепр-1 создал какой-то момент", — заявил наставник Колоса.

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Украинский специалист также высказался об эмоциях, которые проявлял опытный форвард Евгений Селезнев во время поединка с Днепром-1.

"Ему 35 лет, и он взрослая личность, которую уже не изменить. Только разговор может к чему-то привести. Он может прислушиваться и быть сдержаннее. С другой стороны, эти эмоции он может передать команде, которая постоянно находится в мотивации из-за того, что он находит какой- то конфликт".

"Возможно, со стороны это и выглядит иногда некрасиво, но он такой есть. Если взять его человеческие качества – он очень порядочный человек. Кто близко с ним знаком, знает, что он придет на помощь в любой момент. А эксцентричная поведение – лишь оболочка".

"Он может так вести себя не только на спортивной площадке, но и в жизни. Но на счет человеческих качеств я за него могу поручиться. Он добавил в физическом плане. Привел себя в порядок. Ему понадобилось больше времени, чем я предполагал. Но ничего, боремся", — приводит слова Костышина официальный сайт Днепра-1.

Напомним, ранее комментарий о поединке с Колосом дал главный тренер Днепра-1 Игор Йовичевич, который считает поражение своей команды несправедливым результатом.