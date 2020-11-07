Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

В матче-открытии девятого тура украинской Премьер-лиги Днепр-1 потерпел домашнее поражение от Колоса.

Подопечные Игора Йовичевича не сумели реализовать свою моменты, в отличие от Евгения Селезнева и Евгения Смирного, которые забили в ворота днепровцев по одному мячу.

Смотрите видео голов и обзор матча Днепр-1 — Колос:

Днепр-1 — Колос 0:2

Голы: Селезнев, 25 (с пенальти), Смирный, 58

Днепр-1: Сарнавский — Тейлор, Адамюк, Логинов, Дубинчак — Батагов (Довбик, 37), Пихаленок — Назаренко (Цуриков, 70), Когут (Коркишко, 86), Булеца (Ди Франко, 86) — Хобленко (Чичиков, 70)

Колос: Волынец — Кравченко, Гавриш, Петров, Новак, Черноморец — Антюх (Морозко, 73), Богданов (Милько, 89), Ориховский, Смирный (Ильин, 80) — Селезнев (Лысенко, 73)

Предупреждения: Логинов, Когут, Хобленко — Петров, Смирный, Кравченко, Ильин