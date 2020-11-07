Украина

Главный тренер Олимпика Игорь Климовский прокомментировал ничью в девятом туре чемпионата Украины.

Игорь Климовский доволен характером, который проявила его команда в матче девятого тура УПЛ против Мариуполя.

"Это одно очко принесло больше эмоций, чем иногла приносит победа, – цитирует тренера Олимпика официальный сайт клуба. – Даже пропустив третий мяч, мы не опустили руки, добавили в темпе и до самого конца не выключались. Я благодарен всем футболистам за второй тайм".

"Но первой половиной встречи я не доволен. Мы сыграли слабо, и лишь после перерыва начали заставлять соперника ошибаться. Особо хочу отметить тех, кто вышел на замену. Они, по сути, не просто усилили нашу игру, но сделали результат".

Заработав еще одно очко, Олимпик занимает шестое место (13 очков).