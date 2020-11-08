Украина

"Горняки" отправили в ворота соперника три безответных мяча.

Шахтер гостил у Динамо в рамках поединка девятого тура чемпионата Украины и добился победы с разгромным счетом — 3:0.

Данный триумф позволил "горнякам" повторить самую крупную победу над киевлянами в рамках украинской Премьер-лиги.

Отметим, что Шахтер благодаря трем набранным баллам приблизился к Динамо в турнирной таблице на расстояние одного очка.

Напомним, что это поражение стало первым для столичного клуба под руководством Луческу в УПЛ.