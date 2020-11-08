Украина

Наставник Шахтера высказался о победе над Динамо в матче чемпионата Украины.

Динамо потерпело разгромное поражение от Шахтера в центральном поединке девятого тура украинской Премьер-лиги, пропустив в свои ворота три безответных мяча. Главный тренер "горняков" Луиш Каштру поделился эмоциями от положительного для своей команды результата.

"Конечно же, я доволен и игрой, и результатом. Знали, насколько важной будет игра для нас, поскольку у Динамо было преимущество в четыре очка. Также мы прекрасно знали, что предстоит играть с очень сложной командой, которая великолепно показала себя в Барселоне".

"Мы, с другой стороны, были после тяжелого поражения, которое разочаровало нас и оставило определенное пятно на репутации клуба. Но сегодняшний результат против команды, которая на первом месте в чемпионате и великолепно сыграла с Барселоной, не может не радовать. К счастью, футболисты показали качественный футбол и мы заслуженно победили".

"Мы во всех матчах стараемся ставить тот состав, который считаем лучшим перед каждой определенной игрой. Ротация не имела никакого смысла. Со вторника, после матча с Боруссией, у нас было достаточно времени для отдыха и восстановления ребят", — приводит слова Каштру официальный сайт Динамо.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Динамо — Шахтер вы можете на Football.ua.