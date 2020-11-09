Украина

Специалист поделился мнением об игре с Десной.

Спортивный директор Миная Михаил Кополовец прокомментировал поражение своей команды в матче девятого тура УПЛ против черниговской Десны (0:1).

Отметим, хозяева открыли счет на 80-й минуте матча благодаря голу Филиппа Будковского, который был забит из офсайда.

"Метровый офсайд был. Как может человек, который все видит, не фиксировать этот момент. Зачем мы привозим сюда команду? Зачем выходить в УПЛ, если исход матча решает судья? Футболисты 90 минут блюют на поле… Пожалей людей. К команде у меня нет претензий. Они выходят, убивают свое здоровье на поле, а решает все судья. Чудак дебютировал. Шикарно. Боковой просто не зафиксировал офсайд".

"Мы готовим команду каждый день, но зачем это делать? Ничейна игра, на вой взгляд. Игра с Мариуполем… Нет пенальти, но арбитр ставит точку. Боковой, который все видит, не фиксирует момент. Человек сзади указывает на пенальти", — сказал Кополовец в комментарии ТК Футбол 1/2/3.