Украина

Наставник Шахтера высказался о ничьей в матче с александрийцами.

В рамках десятого тура украинской Премьер-лиги Шахтер потерял очки в матче с Александрией (1:1). Главный тренер донецкого клуба Луиш Каштру поделился мнением о конечном результате данного поединка.

"Когда произошло удаление, нам нужно было кое-что немного поменять. Ситуация была неожиданной, никто не разминался. Необходимо было дать время игрокам разогреться перед выходом на поле, потому что у нас и так уже полно травм. В такую погоду не хотелось выпускать "холодного" футболиста – дали ему размяться. На позицию нападающего кроме Мораеса есть Фернандо и Дентиньо. Мы приняли решение поставить Дентиньо. Позже оттянули его на фланг, Тете – на позицию левого защитника, выпустили также Фернандо".

"В течение матча мы использовали троих нападающих, которые у нас есть. Поставили Фернандо нападающим и оттянули Дентиньо налево, чтобы открыть больше зон для Тете. На другом фланге был Додо. Мы дали больше свободы в атакующих действиях Майкону, зафиксировав Степаненко. Плюс есть Соломон. Количественно впереди было все хорошо. К сожалению, не смогли победить несмотря на все то, что старались делать в команде".

О решение Екатерины Монзуль удалить Жуниора Мораеса:

"Анализировать судейство не в моих привычках, я не буду этого делать. Госпожа арбитр приняла решение, что это удаление. Скажу, что я видел и почувствовал: Мораес поскользнулся, это было не специально. Думаю, это видно. То, как он поскользнулся и врезался в соперника, было неожиданно для самого игрока. Арбитр принял решение об удалении. Оно произошло очень рано. У нас и так было столько проблем до игры. К сожалению, не смогли победить, а это была наша цель".

О кадровых проблемах Шахтера:

"Все футболисты, которых не было сегодня, либо травмированы, либо на карантине. Я могу сейчас говорить о каждом. Коваленко с коронавирусом, Тайсон и Хочолава травмированы. Малышев, Коноплянка – травмированы. Марлос, Трубин, Бондарь – на карантине из-за того, что имели контакт с другими ребятами из сборной Украины. Не знаю, забываю ли сейчас о ком-то – у нас 9–10 игроков, которые не могут быть с нами либо из-за болезни, либо из-за травмы, либо из-за карантина. Это мир, в котором мы живем сегодня. Много сложностей для тренеров. Стараемся принимать наилучшие решения, но есть очень трудные и комплексные моменты. К сожалению, сейчас живем в очень странном мире. Все непросто".

О том, почему слева в обороне сыграл Сиприано, а не Матвиенко:

"Принял это решение, потому что вернувшиеся из сборной центральные защитники Матвиенко и Кривцов дают определенную стабильность. Была и вторая идея. Сейчас у нас нет ни Бондаря, ни Хочолавы, поэтому мы поставили бы Витао с Кривцовым, а Матвиенко могли бы оттянуть налево. Но в таком случае была бы пара центральных защитников, которые не так привыкли друг к другу, и Матвиенко играл бы на той позиции, к которой не привык. То есть могли бы создать нестабильность в двух зонах, а это нехорошо. Сиприано прекрасно тренировался. Да, он очень рано получил желтую карточку – мне тогда показалось, что это было незаслуженно. В любом случае я объяснил".

О предстоящем матче Лиги чемпионов против Боруссии М:

"Шахтер будет искать победу, как делает это всегда. Очень часто считается, что происшедшее раньше в чемпионате или Лиге чемпионов как-то логично подействует. Нет, сейчас в футболе логики нет, все может произойти. Наша цель – показать хорошее выступление в следующем матче Лиги чемпионов и добиться хорошего результата, который оставит нас в этом соревновании", — приводит слова Каштру официальный сайт Шахтера.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Шахтер — Александрия вы можете на Football.ua.