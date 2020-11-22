Украина

Полузащитник киевского Динамо поделился эмоциями от поединка против Ингульца.

В рамках десятого тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо сумело укрепиться на вершине турнирной таблицы благодаря успешному результату в выездной игре против Ингульца (2:0), которая стала первой в истории противостояний между этими командами.

Ингулец — Динамо 0:2 Видео голов и обзор матча

Полузащитник "бело-синих" Денис Гармаш сумел отличиться двумя результативными действиями в этой игре (гол + голевая передача), забив за Динамо впервые за 16 месяцев. Не остался без внимания данный подвиг партнера и со стороны Виталия Буяльского, который оформил результативный пас на Гармаша в первом тайме.

"Денис всех благодарит, даже если не забивает, — сказал в интервью телеканалам Футбол Буяльский, согласившись, что данный мяч был крайне важен для его партнера по команде — В принципе, да. Однако в его позиции голы — не основное, он много отвечает за игру команды, за контроль мяча. Это — в первую очередь, а голы сами придут".

Следующий поединок в календаре у киевского Динамо — домашняя игра против каталонской Барселоны в рамках Лиги чемпионов УЕФА, которая состоится во вторник, 24 ноября. Начало в 22:00 по киевскому времени.