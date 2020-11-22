Украина

Нападающий Шахтера прокомментировал красную карточку, которую заработал в поединке чемпионата Украины.

Форвард донецкого Шахтера Жуниор Мораес объяснил ситуацию с красной карточкой, которую он получил в игре 10-го тура Украинской Премьер-лиги против Александрии (1:1).

"В этом эпизоде я пытался отобрать мяч и начать контратаку своей команды. К сожалению, я поскользнулся и допустил серьезную ошибку. Я не собирался ударить соперника ногами. Я не буду комментировать решение Монзуль, а просто хочу извиниться перед своими партнерами по команде, которых я, сам того не желая, оставил в трудном положении", — написал Мораес в своем Instagram.

Напомним, что на 31-й минуте поединка против Александрии Мораес был удален с поля за грубый подкат против игрока соперника Евгения Банады. Главный арбитр встречи Екатерина Монзуль сначала показала игроку Шахтера желтую карточку, но после просмотра видеоповтора изменила свое решение и оставила "горняков" в меньшинстве.

В итоге Шахтер сыграл с Александрией в результативную ничью, увеличив свое отставание от киевского Динамо до трех очков.

Ранее футболист Шахтера Манор Соломон заявил, что удаление Мораеса не служит оправданием такому результату.