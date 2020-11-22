Украина

Главный тренер минайцев дал комментарий после матча.

В рамках десятого тура УПЛ Минай в Ужгороде с минимальным преимуществом обыграл СК Днепр-1 (3:2). Василий Кобин остался доволен увиденным и поздравил свою команду.

"Поздравляю свою команду с победой и обе команды с хорошей игрой. Были моменты, хорошие моменты. Нам повезло забить на один гол больше и одержать победу. Мы очень рады. У Днепра-1 хорошая команда, есть большие задачи, футболисты под это. Думаю, будет время — и команда добавит и будет набирать очки. Мы понимали, что имели 6 очков, а соперник — 8. Это было важным фактором: если выигрывали, поднимались бы в таблице.

Понятно, что игра шла нервная, все держалось до последних минут. Надо отдать должное обеим командам, которые бились до последнего. Понятно, повлияло и удаление, но я его не буду комментировать — могу говорить только за своих футболистов. Просто спровоцировали футболиста, а он на это повелся. Но это не наши проблемы.

Игроки пришедшие из Днепра-1? Замечательные ребята, они сразу влились в коллектив. Перед тем, как их пригласить, я интересовался ими, и мне дали хорошую характеристику. Думаю, они бы помогли сегодняшнем Днепру-1 в каких-то моментах, но судьба так сложилась, что они у нас, и мы полностью ими довольны. Нет никаких проблем. Они становятся лидерами нашей команды, потому что у нас новая команда, достаточно молодая по сравнению с Днепром-1.

Для нас это ощутимое усиление, и ребята сегодня себя отлично проявили. Понятно, что для них это был особенный матч. Они не хотели кому-то что-то доказывать, а, наверное, самим себе, что не являются слабее тех, кто остался. Я им ничего не говорил. Понимал, что для них будет важным это и предоставил просто такой шанс", — приводит слова Кобина официальный сайт днепрян.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Минай — Днепр-1.