Украина

Наставник черниговской Десны дал комментарий относительно сенсационного поражения его команды в домашних условиях от ПФК Львов.

В матче десятого тура украинской Премьер-лиги черниговская Десна встречалась с, на момент начала поединка, одним из главных аутсайдеров национального первенства, однако так и не сумела поразить ворота соперников, пропустив при этом в середине первого тайма (0:1).

Десна — Львов 0:1 Видео гола и обзор матча

Как и походу противостояния, главный тренер "северян" Александр Рябоконь был не сильно удовлетворен происходящим в этот вечер на футбольном поле во время своей пресс-конференции, а его слова приводит официальный сайт клуба.

"Причины поражения носят комплексный характер. Моментов действительно было много. Где-то, наверное, немного не повезло, немного не хватило мастерства, в том числе в обороне", — считает украинский наставник.

Рябоконь оценил и игру соперников: "Ничего удивительного в низком блоке от Львова. Пространства не хватало, но и слева, и справа работали фланги, пытались раскрыть соперника. К сожалению, решающую точку поставить было некому", отдельное внимание уделив пропущенному мячу: "Серия ошибок, сразу после не засчитанного гола"

На 56-й минуте поле был вынужден досрочно покинуть украинский полузащитник. Как сказал тренер, у футболиста было "что-то с мышцами", поэтому "он сам попросил о замене".

Журналисты высказали предположение, что на выступление Десны в отчетной встрече повлияла международная пауза, однако Рябоконь не особо жалует процесс поиска оправданий за неудачную игру: "Надо уже привыкнуть к такому ритму: 4 игры играем, потом пару недель отдыхаем ... К сожалению, ключевые игроки не смогли принять участие в матче: Калитвинцев, Конопля ... Имели шанс другие футболисты. Они его не использовали

Как и мы, как команда, не использовали шанс закрепиться в лидирующей группе. Тяжелое поражение. Но идем дальше", — резюмировал Рябоконь.

Следующий поединок черниговской Десны пройдет в гостях у Колоса в ближайшее воскресенье, 29 ноября.