Украина

Главный тренер Колоса Руслан Костышин дал свой комментарий после игры с Ворсклой (0:3).

Накануне Колос без особых шансов крупно уступил Ворскле в рамках 10-го тура УПЛ.

"Характеристика игры будет одна — Ворскла полностью переиграла нашу команду. Выиграла всю борьбу, просто физически нас продавила. Заслуженная победа Ворсклы, здесь нужно признать", — цитирует Костышина официальный сайт Колоса.

"Мы готовились, знали что Ворскла всегда играет агрессивно, вертикальными передачами, футболисты прессингуют. Поэтому, по теории мы были готовы, а на практике оказались не готовы. Это поражение всей команды, будем в первую очередь у себя спрашивать, будем и у футболистов спрашивать. Проиграна борьба — это все же настроение, агрессия".

"Как мы команду готовили, так оно на футбольном поле и происходило. Все решили индивидуальные дуэли, микро-дуэли. Тот быстрее бежит, а тот не подбирает мяч. Поэтому, борьба больше выиграна у футболистов Ворсклы. Возможно и подготовка сказалась, ведь я не хочу всю вину перекладывать футболистов. Это комплекс всех наших проблем, что команда не была агрессивной".

После 10-го тура Колос с пятнадцатью очками расположился на пятом месте в турнирной таблице УПЛ.