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Ворскла — Колос, фото Колос
22 ноября 2020, 23:00
Ворскла в рамках десятого тура чемпионата Украины принимала на своем поле Колос и добилась разгромной победы со счетом 3:0.
Обзор матча:
Ворскла — Колос 3:0
Голы: Скляр, 31, Щербак, 59, Яворский, 65
Ворскла: Ткаченко — Яворский, Чеснаков, Ндиайе — Пердута, Пуцлин (Челядин, 78), Скляр (Гаджук, 87), Якубу — Щербак (Пешич, 87), Кане (Дубко, 87) — Степанюк (Кравчук, 73).
Колос: Волынец — Зозуля, Гавриш, Петров, Новак (Морозко, 66), Черноморец — Антюх, Богданов (Ильин, 67), Ориховский (Задоя, 46), Смирный (Исаенко, 71) — Лысенко (Селезнев, 67).
Предупреждения: Пуцлин, Чеснаков — Гавриш, Новак, Лысенко, Зозуля.