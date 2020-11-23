Украина

Главный тренер Андрей Шевченко вошел в историю будущего форума.

Официальный сайт УАФ сообщает, что Андрей Шевченко — самый молодой тренер среди всех команд-участниц будущего Евро-2020, который состоится летом.

Шевченко лишь на несколько месяцев опередил тренера Северной Македонии, которая станет соперником "сине-желтых" в группе С, Игора Ангеловского. Шевченко родился 29 сентября 1976-го года, а Ангеловский — 2 июня 1976-го.

Самым возрастным тренером на Евро-2020 на сегодня является руководитель турецкой команды Шенол Гюнеш (68 лет).

Даты проведения будущего форума – с 11 июня по 11 июля 2021 года.