Украина

Форвард Миная Анатолий Нуриев удостоился награды за свою игру.

В рамках 10-го тура УПЛ Минай в ярком матче одолел Днепр-1 со счетом 3:2. Дублем в этой встречи за хозяев отметился нападающий Анатолий Нуриев.

Благодаря своим действиям в этой игре именно Нуриева определили лучшим игроком прошедшего тура. Форвард Миная опередил в голосовании полузащитника Динамо Дениса Гармаша и голкипера Львова Ореста Костика.

С состав экспертной комиссии вошли Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин и Анатолий Чанцев.

В следующем туре туре Минай на своем поле сразится с Зарей.