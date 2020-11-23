Украина

Работа главного тренера Ворсклы снова не осталась незамеченной.

В рамках 10-го тура УПЛ подопечные Юрий Максимова уверенно разобрались с Ворсклой — 3:0, хотя до матча многие считали, что шансы на успех примерно равны и игра будет напряженной.

В итоге полтавчане не заметили сопротивления со стороны Колоса и взяли три очка.

Благодаря этому успеху тренера Ворсклы Максимова признали лучшим наставником 10-го тура. Такое решение приняло всеукраинское сообщество тренеров по футболу.

Ранее лучшим игроком этого же тура был признан форвард Миная.