Украина 23 ноября 2020, 13:00 Максимов стал лучшим тренером 10-го тура УПЛ Работа главного тренера Ворсклы снова не осталась незамеченной. upl.ua 23 ноября 2020, 13:00 В рамках 10-го тура УПЛ подопечные Юрий Максимова уверенно разобрались с Ворсклой — 3:0, хотя до матча многие считали, что шансы на успех примерно равны и игра будет напряженной. В итоге полтавчане не заметили сопротивления со стороны Колоса и взяли три очка. Благодаря этому успеху тренера Ворсклы Максимова признали лучшим наставником 10-го тура. Такое решение приняло всеукраинское сообщество тренеров по футболу. Ранее лучшим игроком этого же тура был признан форвард Миная. Люди Максим Максимов Команды Ворскла Источники УПЛ Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте