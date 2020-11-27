Украина

Футболиста могли наказать еще суровее.

Ответственный секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко прокомментировал дисквалификацию капитана киевского Динамо Сергея Сидорчука на три матча УПЛ.

Сидорчук в матче девятого тура УПЛ против донецкого Шахтера грубо сыграл против защитника "горняков" Виктора Корниенка, за что получил красную карточку. После обследования стало известно, что защитник выбыл до конца года.

"Контрольно-дисциплинарный комитет за основу рассматривал применение санкции в виде четырех матчей дисквалификации. Но были учтены объяснения Динамо Киев в отношении Сергея Сидорчука, относительно его поведения в предыдущем, о его роли в команде, о характере этого нарушения. Учитывая эти объяснения, КДК решил применить эти объяснения как смягчающее обстоятельство и принял решение отстранения Сидорчук на три матча от соревнований плюс один матч условно".

"Это серьезное нарушение, так как оно повлекло травму соперника. Именно поэтому в дисциплинарных правилах есть разницы между просто грубым игровым нарушением и нарушением, которое приводит к травме футболиста. И такая санкция имеет целью предотвратить повторения в будущем таких ситуаций", — сказал Грищенко в интервью Футбол NEWS.

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