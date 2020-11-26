Украина

Полузащитник киевлян не поможет команде в ближайших матчах.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола определил наказание для Сергея Сидорчука за красную карточку в поединке чемпионата Украины против Шахтера.

Полузащитник не поможет Динамо в ближайших трех поединках, сообщает официальный сайт УАФ. Еще на один матч Сидорчук будет дисквалифицирован условно.

Отметим, что удаление в поединке против Шахтера капитан Динамо заработал за грубое нарушение против Виктора Корниенко.

Напомним, что защитник "горняков" из-за полученной травмы выбыл до конца года и не смог дебютировать за сборную Украины.

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