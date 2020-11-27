Украина

Шахтер приступил к подготовке к матчу чемпионата Украины против Днепр-1.

Чемпион Украины провел восстановительную тренировку после поражения от Боруссии М в Лиге чемпионов — сообщил официальный сайт Шахтера.

Общая часть занятия длилась около часа и включала в себя разминку и тактические упражнения. После этого те, кто принимал участие в матче против Боруссии, перешли к восстановительным процедурам, а остальные провели "двусторонку".

Стоит отметить, что вернулся в общую группу Тайсон, но отсутствовал Владислав Вакула, отыгравший в пятницу, 27 ноября, за молодежный состав.

Матч Днепр-1 — Шахтер состоится в субботу, 28 ноября. Начало в 19:30.