Украина

Наставник Львова высказался о поражении своей команды от Мариуполя в матче чемпионата Украины.

В поединке 11-го тура группового этапа украинской Премьер-лиги ПФК Львов потерпел домашнее поражение от Мариуполя. Главный тренер львовской команды Виталий Шумский поделился впечатлениями от результата минувшего матча.

"Эмоции негативные. Результат негативный. Мы провалили первый тайм. Но за второй тайм мы поблагодарили ребят. Возможно, нам где-то не хватило одного дня на подготовку. Так как мы играли в воскресенье, была долгая дорога с Чернигова. Может быть в этом причина. Будем разбираться, что произошло в первом тайме".

"Романчук вышел на замену в матче с «Десной» и сыграл сегодня. Если сравнивать, то сегодня он сыграл хуже. Но ничего страшного. Это молодой парень, который первый раз вышел на поле в стартовом составе. Ошибок у него будет еще много. Главное, чтобы он сделал правильные выводы".

"В первую очередь необходимо проанализировать наши ошибки и двигаться вперед", — приводит слова Шумского официальный сайт Мариуполя.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча ПФК Львов — Мариуполь вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.