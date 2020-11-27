Украина

Наставник Мариуполя высказался о победе над Львовом в рамках чемпионата Украины.

В поединке 11-го тура украинской Премьер-лиги ПФК Львов потерпел домашнее поражение от Мариуполя. Главный тренер "азовцев" Остап Маркевич поделился впечатлениями от результата минувшего матча.

"Впечатления, как всегда после победы, очень позитивные. В первую очередь благодаря содержательной игре, которую продемонстрировала наша команда. Особенно при работе с мячом. Процесс создания команды у нас все еще продолжается. В предыдущих играх мы видели не совсем то, что мы хотели, к чему стремимся. Особенно при контроле мяча и в атаке".

"Сегодняшняя игра, возможно, стала переломной и добавит нам оптимизма — мы видим, что команда на правильном пути. Плюс мы попали в сложную ситуацию из-за ситуации болезни – у нас было много футболистов, которые болели и только вышли из карантина. Безусловно, это сказалось на их физическом состоянии. И я рад, что мы показали хороший футбол и проявили характер. К тому же мы заканчивали матч вдевятером — Игорь Кирюханцев последние 15 минут доигрывал с травмой. Поэтому мы рады, что сегодня у нас была и качественная игра, и характер".

"Я очень хотел вернуться как можно быстрее (на тренерскую бровку — прим. ред.). Для меня это, безусловно, было "наказанием": команда тренировалась, жила, а ты ничем не можешь помочь. Мне очень приятно быть во Львове. Как тренер я впервые нахожусь здесь, на таком прекрасном стадионе. Для меня это очень почетно!" — приводит слова Маркевича официальный сайт Мариуполя.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча ПФК Львов — Мариуполь вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.