Украина

Мариуполь сумел обыграть Львов.

Полузащитник Мариуполя Вячеслав Танковский прокомментировал победу команды над Львовом в УПЛ (3:1).

"Мы играем в свой футбол. У нас есть моменты. Бывает, мы их реализовываем, бывает – нет. Сегодня в первом тайме у нас все получилось хорошо, и мы забили два гола. У нас была теория, на которой мы изучали игру соперника. Мы знали, что они играют длинными передачами. Поэтому нам нужно было выигрывать подборы, вторые мячи. Это было самое главное, и мы с этой задачей, думаю, справлялись".

"Мы старались играть в свой футбол. Соперник стал еще сильнее бежать вперед, потом у нас было удаление, Кирюханцев получил травму – доигрывать вдевятером было тяжело. Но мы проявили характер, самоотдача у команды была просто сумасшедшей — даже в меньшинстве мы выбегали в контратаки. Остап Маркевич вернулся и сказал, чтобы мы выходили на поле как бойцы", — сказал Танковский в интервью пресс-службе команды.

После данного матча Мариуполь расположился на пятом месте в таблице, а Львов — на 13-м.

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