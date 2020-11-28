Украина

Главный тренер Динамо Мирча Луческу прокомментировал победу над Ворсклой.

Мирча Луческу удивлен некоторыми решениями арбитра в матче 11-го тура чемпионата Украины против Ворсклы, но считает главным завоевание трех очков.

"Первый тайм мы провели хорошо, закончили его со счетом 2:0, хотя могли забить больше, – цитирует главного тренера официальный сайт Динамо. – Во втором тайме немного расслабились и не реализовали много моментов".

"Главное, что мы взяли три очка. Но я не могу понять, почему не засчитали наш гол в первом тайме и за что удалили Забарного. Также были и другие непонятные моменты, например, не назначенный пенальти".

"Мне кажется, что в нынешнем чемпионате арбитры слишком легко раздают красные карточки, причем это касается не только нашей, но и других команд".

Также Луческу прокомментировал готовность играть Клейтона и повреждение Карлоса Де Пены: "Клейтон пока не в той форме, которую я от него хочу. Надо немного подождать. Завтра посмотрим на состояние Де Пены. Он не просил замену, это было мое решение. В ситуации с коронавирусом мы уже привыкли тасовать состав. Так что если не сможет сыграть он — сыграет кто-то другой".

После победы над Ворсклой Динамо увеличило преимущество над Шахтером до шести очков, однако "горняки" начали свой матч против Днепр-1 позже.