Украина

Видеоассистент арбитра зафиксировал офсайд у Беньямина Вербича.

В матче 11-го тура чемпионата Украины Динамо — Ворскла система VAR не позволила хозяевам удвоить свое преимущество.

На 17-й минуте, при счете 1:0, Карлос Де Пена отправил мяч в сетку ворот Ворсклы, однако после консультации со своим видеоассистентом, в роли которого была Катерина Монзуль, главный арбитр Юрий Иванов гол отменил.

Причиной стал офсайд у Беньямина Вербича, отдававшего передачу на Де Пену.

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