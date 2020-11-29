Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Шахтер в рамках поединка одиннадцатого тура чемпионата Украины пожаловал в гости к Днепру-1 и добился минимальной победы.

Единственный гол в матче забил Тете — бразилец распечатал ворота соперника за несколько минут до конца игры.

Обзор матча:

Днепр-1 — Шахтер 0:1

Гол: Тете, 88



Днепр-1: Юрчук — Тейлор, Сафронов, Сваток, Логинов, Дубинчак (Цуриков, 61) — Ди Франко, Ярмолюк (Кравченко, 73), Когут (Коркишко, 80), Булеца (Чичиков, 73) — Довбик.



Шахтер: Трубин — Додо, Бондарь, Матвиенко, Сиприано — Майкон (Коваленко, 61), Маркос Антонио (Алан Патрик, 46) — Тете, Марлос (Степаненко, 90), Соломон (Тайсон, 46) — Фернандо.



Предупреждения: Майкон, Алан Патрик, Марлос