Украина

Специалист доволен результатом противостояния.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник прокомментировал победу своей команды в поединке против Миная (0:3).

"Тяжелая была игра. Погода тоже сегодня внесла свою лепту. Комплимент работникам поля и стадиона, которые хорошо ухаживали за полем. По игре никто не ожидал, что будет легко. Да, по счету 0:3, но все равно нужно выдержать, разбежаться. Оценю работу футболистов, предоставив комплимент команде. Они это выдержали, использовали свои шансы, забили. И после забитых мячей играли уже спокойно".

"Погода обязывает играть по снегу. Выбирать мы не можем. К этому нужно привыкать. Когда на улице +40, тоже жарко и мы привыкаем так играть. И теперь при таких погодных условиях тоже. Для этого футболисты и профессионалы. Стараемся их восстанавливать и готовить к такому ритму. Пока получается, а дальше посмотрим. Играть через три дня на четвертый – очень непросто. Но стараемся прибавлять, а не сдаваться".

Также специалист рассказал про рокировку вратарей и оценил предстоящую игру против Лестера.

"У Никиты Шевченко небольшая проблема с ногой. Поэтому была ротация. Но я рад, что у нас хорошие вратари и замена прошла безболезненно. Очень важно не расслабляться перед Лестером. Каждая победа – хороший психологический момент. Выиграли две игры, забив по три гола в каждой на выезде. Хочется и дома сыграть так же", — сказал специалист в интервью пресс-службе клуба.

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