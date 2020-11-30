Украина

Колос и Десна не выявили победителя.

Защитник сборной Украины и черниговской Десны Ефим Конопля прокомментировал свой отмененный гол в матче УПЛ против ковалевского Колоса (1:1).

"Отмененный гол? Я считаю сумасшествием отменять гол из-за момента, который был за 90 метров от других ворот и мяч уже прошел трех или четырех игроков – это просто какой-то полный бред. Ладно, пенальти – была рука и в одном случае, и во втором, но отменять чистый гол, чистый выход один на один из-за того, что где-то в борьбе мяч отскочил кому-то в руку… Я не понимаю, как такое можно судить".

"Забитый мяч? Я принял мяч, посмотрел – никого не было, закрыл глаза и ударил. Но толку от этого гола нет, все равно отменили. У меня еще был один момент, но я плохо ударил, нужно, конечно, забивать в таких моментах", — сказал Конопля.

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