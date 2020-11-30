Украина

Хавбек Олимпика высказался о поражении от Ингульца в матче чемпионата Украины.

В рамках 11-го тура украинской Премьер-лиги Ингулец добыл свою первую победу в текущем сезоне, обыграв Олимпик со счетом 2:1. Полузащитник донецкого клуба Евгений Цымбалюк поделился эмоциями от неудовлетворительного для своей команды результата в данном поединке.

"Мы агрессивно начали поединок. Заработали угловой на первых минутах, имели хороший момент. Настрой тоже был на должном уровне. Но, видимо, сегодня футбольный Бог решил отдать победу Ингульцу. Мы поддержали Бети. Ошибки – часть футбола, часть нашей жизни. Ничего страшного не случилось. Я считаю, что мы могли рассчитывать на положительный результат, даже не смотря на два пропущенных гола".

"У соперника впереди вообще нечего вспомнить. Пусть мы и не показали свой лучший футбол, но уж точно выглядели не хуже Ингульца. Возможно, дало о себе знать то, что мы выпали из игрового ритма, пропустив прошлый тур. Где-то потеряли динамику. Кроме того, нам по-прежнему тяжело даются забитые голы. Нужно 100 моментов, чтобы, наконец, затолкать мяч в сетку. Опять какие-то перекладины, все рядом, но не в воротах… Слишком поздно забили…"

"Эта игра сигнал для нас. О том, что в двух последних турах мы должны быть решительными и злыми. Не дать никаких шансов соперникам, если мы хотим оказаться повыше в турнирной таблице и с хорошим настроением уйти на перерыв", — приводит слова Цымбалюка официальный сайт Олимпика.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Ингулец — Олимпик вы можете на Football.ua.