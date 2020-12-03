Украина

Сергей Кривцов и Давид Хочолава готовятся к матчу против Миная по индивидуальной программе.

После победы над мадридским Реалом в матче группового этапа Лиги чемпионов, футболисты Шахтера вернулись к подготовке к предстоящем поединку 12-го тура украинской Премьер-лиги против закарпатского Миная.

Как сообщает официальный сайт донецкого клуба, в тренировочной сессии, которая состоялась третьего декабря, не принимал участия нападающий Жуниор Мораес, который выбыл на ближайшие несколько недель из-за травмы.

При этом отмечается, что тренировались в общей группе атакующий полузащитник Дентиньо и нападающий Богдан Вьюнник, а вот центральные защитники Давид Хочолава и Сергей Кривцов пока вынуждены работать по индивидуальной программе.

Напомним, матч Шахтер — Минай состоится в субботу, пятого декабря, в 17:00 по киевскому времени. Следить за событиями этой встречи вы сможете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.