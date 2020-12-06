Защитник Динамо дал комментарий после матча.
Виталий Миколенко, фото Динамо
06 декабря 2020, 08:11
Виталий Миколенко в комментарии после игры с Мариуполем проанализировал игру и рассказал о настрое команды.
"Хорошие впечатления от игры. Плохо, что красную карточку получили, но, можно сказать, с достоинством и честью вышли из этого момента.
Сопротивление Мариуполя? Кроме гола на последних секундах, красной карточки больше и не было моментов. Но это наши ошибки. Если честно, расстроил пропущенный мяч. То, что выиграли хорошо, а что пропустили — нет. Не разобрались в этом моменте. Позиции поменялись у игроков, и один футболист был свободный.
Думаю, болельщики видят, что мы выходим заряженными на игру и за каждый момент боремся. Каждый игрок даже со скамейки запасных поддерживает. Это очень помогает", — приводит слова Миколенко официальный сайт киевлян.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Мариуполь — Динамо Киев.