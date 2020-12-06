Украина

Наставник Ингульца высказался о ничьей в матче чемпионата Украины с ПФК Львов.

ПФК Львов вдевятером удержал ничью в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги против Ингульца. Данный поединок запомнился неоднозначными решениями арбитра Ярослава Козыка, включая отмененный гол петровской команды из-за зафиксированного офсайда.

Главный тренер Ингульца Сергей Лавриненко поделился эмоциями от результата этого матча, а также прокомментировал работу судейской бригады.

"Мы готовились к этой игре. Понимали, что сыграв удачно, мы можем стабилизировать результаты и положение в турнирной таблице. Мы доминировали в этой игре и создавали моменты. Нам удалось забить гол, и как оказалось, позже забили чистый мяч. Почему-то наша команда много страдает от этих ошибок. То с VAR, то без VARа. В итоге команда не досчитывается своих очков".

"Нужно это забыть. Мы на эти факторы никак повлиять не можем. Команда расстроена. В раздевалке не самое лучшее психологическое состояние, потому что мы должны были увозить отсюда три очка. Это футбол. Так бывает", — заявил Лавриненко в программе Футбол NEWs.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча ПФК Львов — Ингулец вы можете на Football.ua.