Украина

Команды не сумели определить победителя.

В рамках 10-го тура итальянской Серии А Верона дома расписала ничью с Кальяри (1:1).

Открыл счет в матче Маттиа Дзакканьи на 21-й минуте игры. Он получил отличный пас и отправил мяч в пустые ворота.

Кальяри удалось сравнять счет на 48-й минуте игры. Рэзван Марин ловко разобрался с защитниками, вышел один на один и обыграл кипера хозяев поля.

Верона — Кальяри 1:1

Голы: Дзакканьи, 21 — Марин, 48

Верона: Сильвестри — Димарко, Чеккерини, Давидович, Фараони — Тамез (Сальседо, 54), Лазович (Ловато, 55), Дзакканьи (Колли, 67), Велозу, Барак — Ди Кармине (Фавилли, 67).

Кальяри: Краньо — Дзаппа, Трипальделли (Ликояннис, 83), Валюкевич, Карбони — Фараго, Рог, Марин (Олива, 83), Жоао Педро, Соттиль (Трамони, 90) — Паволетти (Черри, 76).

Предупреждения: Чеккерини, Сальседо