Украина

Главный тренер луганчан дал комментарий после матча.

В поединке двенадцатого тура чемпионата Украины Заря принимала Днепр-1 и добилась уверенной победы, забив все три гола после перерыва.

Виктор Скрипник объяснил, почему луганчане столь результативны во вторых таймах.

"Очень тяжелая игра, потому что плохое поле, тяжелое, морозная погода. Плюс принципиальный соперник, который был мотивированным. У них было четыре поражения подряд, ребята хотят реабилитироваться. У нас тяжелый период с еврокубками: мы только восстанавливаемся и сразу играем. В конце концов, могу сказать, что победа для нас заслуженная, хотя было очень трудно.

Кочергин? Он заболел. Минусовая температура, и надеемся, что ничего трудного с ним. Но учитывая ситуацию в мире, будем держать кулаки. Завтра у нас ПЦР-тестирование, поэтому будем смотреть.

Голы во втором тайме? У нас подобное и в прошлом году было. В первом тайме мы привыкаем к сопернику, а во втором — дожимаем. Я не против и дальше забивать только во вторых, лишь бы мы только побеждали", — приводит слова Скрипника официальный сайт днепрян.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Заря — Днепр-1.