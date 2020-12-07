Украина

Иранский форвард продолжает наращивать показатели результативности.

Донецкий Олимпик в матче двенадцатого тура украинской Премьер-лиги принимал на поле стадиона Динамо им. В. Лобановского львовский Рух. Команда Игоря Климовского сумела обеспечить себе результат двумя взятиями ворот до середины первого тайма, после чего, закрепила успех во второй половине (3:1).

Олимпик — Рух 3:1 Видео голов и обзор матча

Два из трех забитых мячей дончанами оказались на счету у иранского нападающего Захеди Шахаба, который пополнил обойму Олимпика летом 2019 года. Подобная результативность позволила форварду закрепить свое имя в истории команды в качестве автора 200-го года "олимпийцев" в рамках УПЛ.

Кроме того, в индивидуальном рейтинге бомбардиров Олимпика в национальном первенстве Захеди Шахаб с 14-ю голами опередил Максима Дегтярева, на счету которого было 13 точных ударов.

В текущем сезоне на счету иранского форварда уже 8 голов (2 — с пенальти), что позволяет ему единолично возглавлять гонку бомбардиров. Позади игрока Олимпика расположился 6 мячами (1 — с пенальти) полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков.

Сам нападающий радостно воспринял свой успех в матче против Руха, заявив, что его голы являются результатом "ежедневного усердного труда".

В последнем туре перед зимней паузой дончане в качестве хозяев будут противостоять ПФК Львов.