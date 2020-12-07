Украина

Бразильский защитник может перебраться в Серию .

Защитник Шахтера Додо попал в сферу интересов Ювентуса, сообщает портал CalciomercatoWeb.

Источник утверждает, что спортивный директор туринцев занимается поиском молодых талантливых футболистов, в число которых попал Додо.

Отметим, что контракт бразильского защитника с Шахтером действителен до лета 2025-го года, а Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов евро.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 16 поединков в футболке "оранжево-черных", отличившись голом и двумя ассистами.

Ювентус придется выдержать конкуренцию далеко не с одним топ-клубом Европы. Бразилец также интересен Реалу.