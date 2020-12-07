Бразильский защитник может перебраться в Серию .
Додо, getty images
07 декабря 2020, 18:55
Защитник Шахтера Додо попал в сферу интересов Ювентуса, сообщает портал CalciomercatoWeb.
Источник утверждает, что спортивный директор туринцев занимается поиском молодых талантливых футболистов, в число которых попал Додо.
Отметим, что контракт бразильского защитника с Шахтером действителен до лета 2025-го года, а Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов евро.
В текущем сезоне 21-летний игрок провел 16 поединков в футболке "оранжево-черных", отличившись голом и двумя ассистами.
Ювентус придется выдержать конкуренцию далеко не с одним топ-клубом Европы. Бразилец также интересен Реалу.