Украина

Футболисты Зари прилетели в Киев на матч Кубка Украины отдельно от своего главного тренера.

Десна сойдется в противостоянии с Зарей в поединке 1/8 финала Кубка Украины, который состоится в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского.

Футболисты луганского клуба прилетели в столицу Украины вчера вечером, 15 декабря, однако без своего главного тренера Виктора Скрипника.

Как сообщает Футбол NEWS, ссылаясь на свои источники в Заре, украинский специалист присоединится к своей команде в ближайшее время.

Утверждается, что Виктор Скрипник встретился с президентом Зари Евгением Геллером, с чем и связано его прибытие в Киев отдельно от команды.

Напомним, матч Десна — Заря состоится сегодня, 16 декабря, в 14:00 по киевскому времени. Следить за событиями данного поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.