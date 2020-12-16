Украина

Полузащитник львовского клуба отреагировал на слух о трансфере экс-игрока брестского Динамо.

Украинский полузащитник львовского Руха Валерий Федорчук в интервью телеканалу Футбол дал комментарий о появившейся в СМИ информации о возможном переходе нападающего Артема Милевского в стан дебютанта УПЛ нового сезона.

"Милевский — компанейский парень. Он известен в украинском футболе. Я уверен, что молодые могут поучиться у Артема, — высказал своем мнение один из лидеров львовского клуба, — Оценивать его как футболиста будет неправильно с моей стороны. Этим должен заниматься тренерский штаб и руководство. Ясно, что там смотрят не так на игровые качества, как на его опыт и узнаваемость. Он — рейтинг для клуба".

"Если пересмотреть игры в Бресте, то стоит отметить, что Милевский еще достаточно хорошо выглядит, — считает Федорчук, —Я уверен, что если он придет в нашу команду, то сможет нам помочь на футбольном поле".

Официальная дата окончания контракта с брестским Динамо у Артема Милевского приходится на последний день уходящего года, поэтому уже с первых чисел января 35-летний футболист будет находится в поисках нового места работы. Актуальная стоимость игрока, согласно данным портала Transfermarkt, составляет скромные 100 тыс. евро.

Сам же футболист в недавнем прошлом выражал заинтересованность в переходе в стан "желто-черных", а также давал комментарии относительно своего будущего по приезду в столицу Украины несколькими днями ранее.