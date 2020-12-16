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Десна - Заря, фото Десна
16 декабря 2020, 18:16
Заря в поединке 1/8 финала Кубка Украины играла против Десны и добилась минимальной победы.
Единственный гол в поединке забил Юрченко с одиннадцатиметровой отметки после фола Имерекова против Гладкого.
Обзор матча:
Десна — Заря 0:1
Гол: Юрченко, 16 (с пенальти)
Десна: Паст — Тамм (Арвеладзе, 72), Гитченко, Имереков — Конопля, Домбровский (Гуцуляк, 72), Огиря, Мостовой (Хлебас, 72) — Калитвинцев, Картушов (Дегтярев, 83) — Будковский
Заря: Шевченко — Фаворов, Иванисеня, Абу Ханна, Цыганикс — Юрченко — Сайядманеш (Лунев, 82), Кочергин — Кабаев — Громов, Гладкий (Перович, 90+3)
Предупреждения: Конопля, Гуцуляк, Паст — Шевченко, Абу Ханна
Удаления: Гуцуляк, 89 (повторное предупреждение) — Юрченко, 59 (прямая красная карточка)