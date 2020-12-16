Украина

Полузащитник Зари остался без внимания главного судьи.

Владлен Юрченко получил красную карточку в поединке 1/8 финала Кубка Украины против Десны, что вызвало много критики в адрес арбитра встречи Дениса Шурмана.

Более того, полузащитник Зари после решения судьи подошел к тому с рукопожатием, но Шурман демонстративно указал Юрченко, чтобы тот покинул поле.

Видео момента можно увидеть с 5:15.

Отметим, что Юрченко после матча сравнил арбитров, которые используют VAR, с обезьянами с автоматом.