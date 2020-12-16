Украина

Голкипер Десны дал комментарий после матча.

Заря в поединке 1/8 финала Кубка Украины играла против Десны и добилась минимальной победы.

Голкипер "северян" Евгений Паст считает, что его команда выдала отличный отрезок сезона, но вот с "вишенкой" не вышло.

"Жалко, что не получилось выиграть. Играли вдесятером последние минут двадцать-тридцать. А так, я считаю, игра была равной. Ничейный результат был бы справедливым. Чуть-чуть не повезло – пенальти заработали, забили. Фол был — даже по звуку было слышно, что Имереков врезался в нападающего. При пробитии пенальти пытался не заваливаться, но в конце передержал паузу и завалился на колено. Но и Юрченко, конечно, хорошо пробил.

В целом, чемпионат закончили неплохо – на третьем месте. Если бы сегодня выиграли, то это было бы вишенкой на торте, а так вишенка не получилась, а торт, слава богу, вышел. Будем продолжать. Главное – закрепиться там, хорошо подготовиться на сборах к оставшейся части. Постараемся не опуститься ниже третьего места", — сказал Паст телеканалам Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Десна — Заря.