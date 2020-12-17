Украина

"Горняки" определились с местом подготовки к весенней части сезона.

Шахтер зимой 2021-го года запланировал два сбора в Турции, сообщает официальный сайт чемпиона Украины.

Уже 14-16 января команда пройдет медицинское обследование и тестирование, а 17 отправится в Анталью, где пробудет до 26 января.

После непродолжительного отдыха в Украине "горняки" проведут второй сбор в Турции — с 29 январе по 5 февраля.

Уже 13 февраля Шахтер ждет матч с Колосом, а 18 февраля — с Маккаби в рамках Лиги Европы.

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