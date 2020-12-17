Украина

Президент Ингульца отреагировал на вердикт КДК.

Президент Ингульца Александр Поворознюк высказал свое мнение о решение КДК засчитать его клубу техническое поражение в матче против Шахтера.

"Объясняю еще раз: это решение КДК было спланировано уже заранее. Еще тогда было понятно, что Шахтер не собирается играть в Кропивницком.

Много вопросов, почему еще в восемь вечера за день до матча нам сказали, что Шахтер играть не будет. Очень много вопросов. Зачем таким способом Шахтер идет к чемпионству? Так он его не завоюет. Боженька не фраер, он все видит, все расставит по своим местам", — сказал Поворознюк Meta-ratings.

Ранее директор по футболу Шахтера Дарио Срна заявил, что отмена матча против Ингульца — это неуважение к болельщикам.