Украина

КДК вынес вердикт по несостоявшемуся поединку.

Официальный сайт Украинской ассоциации футбола опубликовал решение Контрольно-дисциплинарного комитета по матчу 13-го тура УПЛ Ингулец — Шахтер.

КДК УАФ признал вину Ингульца в необеспечении подготовки футбольного поля для проведения матча. Как следствие, клубу засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

Дополнительно Ингулец обязан оплатить обязательный денежный взнос в размере 50 тысяч гривен.

Напомним, матч между командами должен был состоятся 13-го декабря на стадионе Зирка в Кропивницком, но состояние поля не позволило проводить встречу. Ранее свое мнение о причинах отмены поединка высказал директор Ингульца.