Украина

Евгений Мороз прокомментировал техническое поражение.

Ингульцу было засчитано техническое поражение в матче против Шахтера из-за неудовлетворительного состояния поля.

Директор клуба из Петрово Евгений Мороз отметил, что были сделаны выводы и подобная ситуация больше не повторится.

"Что комментировать... Решение уже принято. После всех событий кулаками не машут. Хотели, чтобы мы этот матч сыграли. Просили Шахтер и УПЛ, чтобы перенесли матч на весеннюю часть, но очень тяжело найти окно, у дончан очень плотный график. Что есть, то есть. Не могу комментировать, будем ли мы подавать апелляцию на это решение.

В клубе понимаем, кто виноват в случившемся, что не был включен подогрев поля. Сделали определенные выводы в этой ситуации. Понимаем, что у нас впереди еще игры в феврале и марте. Постараемся больше таких ошибок не допускать.

Цена подогрева? 70 тысяч — день подогрева, но его нужно было включать за четыре дня до матча", — сказал Евгений Мороз в эфире Youtube-канала Профутбол.

Напомним, что ранее секретарь КДК УАФ заявил, что будет удивлен, если Ингулец подаст апелляцию.