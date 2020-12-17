Украина

Игорь Грищенко не ждет, что клуб из Петрово будет оспаривать решение.

Ингульцу было засчитано техническое поражение в матче против Шахтера из-за неудовлетворительного состояния поля.

Секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко прокомментировал решение, отметив, что Ингулец по сути признал свою вину.

"Дисциплинарными правилами предусмотрена финансовая санкция за несоответствующую подготовку поля к матчу. Она составляет 100 тысяч гривен. С учетом, что Ингулец по сути признал свою вину, что поле не было подготовленным, мы применили санкцию в размере 50 тысяч гривен.

Может ли Ингулец оспорить вердикт? Ингулец будет иметь 10 дней после получения полного текста решения. Но учитывая, что Ингулец признал, что у них не был включен подогрев. В их действиях и действиях сотрудников стадиона отсутствовали все надлежащие обстоятельства. Мы считаем, что будет очень странно, если Ингулец будет подавать апелляцию.

Перенос матча? По информации, которую мы получили от УПЛ, к сожалению, во второй части сезона фактически нет свободных дат, куда можно было бы этот матч перенести. Учитывая, что 13 февраля начинается вторая часть сезона, Шахтер принимает участие в весенней части еврокубков.

Начиная с марта, будут матчи отбора на ЧМ сборной Украины. И при этом сезон нужно завершить в начале мая, учитывая подготовку к Евро-2020. Учитывая эти обстоятельства, физически нет куда вставить этот матч.

Мы проанализировали это. Учитывая, что такой даты нет, решили применить прямую норму регламента о техническом поражении", — сказал Игорь Грищенко в эфире Youtube-канала Профутбол.

Напомним, что ранее президент Ингульца заявил, что решение КДК было спланировано заранее.