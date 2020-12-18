Украина

Бразильский вингер не сможет покинуть чемпиона Украины.

Шахтер не собирается отпускать Тайсона в ближайшее зимнее трансферное окно, сообщает портал Goal.

Источник утверждает, что "горняки" уже уведомили бразильца о том, что не отпустят его до истечения контракта летом 2021 года.

Тренерский штаб видит в Тайсоне ключевого игрока для решения серьезных задач в розыгрыше Лиги Европы.

Бразильский вингер в текущем сезоне провел 15 поединков, в которых отметился двумя голами и результативной передачей.

Ранее Тайсон пресек все разговоры о своем уходе из Шахтера на пресс-конференции перед поединком против Интера.