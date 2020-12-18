Бразильский вингер не сможет покинуть чемпиона Украины.
Тайсон, getty images
18 декабря 2020, 12:29
Шахтер не собирается отпускать Тайсона в ближайшее зимнее трансферное окно, сообщает портал Goal.
Источник утверждает, что "горняки" уже уведомили бразильца о том, что не отпустят его до истечения контракта летом 2021 года.
Тренерский штаб видит в Тайсоне ключевого игрока для решения серьезных задач в розыгрыше Лиги Европы.
Бразильский вингер в текущем сезоне провел 15 поединков, в которых отметился двумя голами и результативной передачей.
Ранее Тайсон пресек все разговоры о своем уходе из Шахтера на пресс-конференции перед поединком против Интера.